Автомобиль народного депутата от фракции Оппозиционная платформа За жизнь Ильи Кивы остановили за нарушение ПДД.

По данным патрульной полиции, автомобили Toyota и Mercedes двигались в крайнем левом ряду при двух свободных правых на Столичном шоссе. Этим они нарушили ПДД, однако по требованию полицейских остановиться, водители не отреагировали.

Патрульным удалось остановить автомобили путем преследования. За рулем одного из них находился нардеп Кива.

Полицейские выяснили, что государственный номерной знак на автомобиль Toyota не соответствует регистрационным документам.

В пресс-службе не отмечают, какой именно автомобиль принадлежит нардепу, но в его декларации за 2020 год указан автомобиль Toyota. Правда, иномарка зарегистрирована на его брата, а Кива ею якобы бесплатно пользуется.

Инспекторы составили на водителя Toyota три административных материала:

за невыполнение остановки по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП);

за несоответствие ДОУ регистрационным документам на авто (ч. 7 ст. 121 КУоАП);

за управление автомобилем без документов, поскольку водитель их не предъявил (ч. 1 ст. 126 КУоАП).

Водитель Mercedes обошелся протоколом за то, что не остановился по требованию полицейского (ч. 1 ст. 122-2 КУоАП). После этого патрульные вызвали следственно-оперативную группу.

Недавно против Ильи Кивы открыли два уголовных производства. Одно из-за стрельбы из автомата в публичном месте.

Другое дело – за государственную измену, поскольку нардеп опубликовал видео, где он поздравляет с Днем рождения президента РФ Владимира Путина. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что в настоящее время против нардепа расследуется ряд производств.