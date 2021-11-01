Внеочередное заседание Верховной Рады 2 ноября: что рассмотрят нардепы

Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада Украины соберется на внеочередное заседание, посвященное рассмотрению ряда социальных и медицинских вопросов. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Руслан Стефанчук.

Созыв внеочередного заседания ВР инициировал президент Владимир Зеленский. Оно состоится 2 ноября в 16:00.

В повестке дня заседания – 13 вопросов, часть из которых посвящена вопросам противодействия Covid-19 и медицины. Это, в частности:

• проект постановления о дополнительных мерах по противодействию распространению коронавирусной болезни (№ 6154); этим документом предлагается впускать в Верховную Раду только вакцинированных от коронавируса лиц (или тех, кто имеет Covid-тест);

• законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс Украины об ответственности за подделку документов, касающихся проведения профилактических прививок (№ 6084);

• законопроект об усовершенствовании системы управления сферой здравоохранения и обеспечении медицинского обслуживания населения (№ 5873);

• законопроект о внесении изменений в закон Украины О лекарственных средствах относительно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства (№6121); речь идет, в частности, и о регистрации лекарств от коронавируса.

Также к рассмотрению предложен ряд документов, касающихся социальной, экономической и судебной сфер:

• проект закона о функционировании Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (№ 6197);

• законопроект об использовании имущества ликвидированных коммунальных учреждений среднего образования в сельской местности (№ 5230);

• законопроект об упрощенном обретении гражданства Украины иностранцами и лицами без гражданства, принимавшими участие в защите территориальной целостности Украины (№ 5630);

• проект закона о подсудности дел Верховному Суду как суду первой инстанции (№ 5067);

• законопроект о зачислении акцизного налога с реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачными изделиями (№5719);

• проект закона, касающийся усовершенствования функционирования Единого государственного реестра ветеранов войны и введения электронного удостоверения ветерана (№ 5694);

• законопроект о внесении изменений в закон О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине (№4542);

• проект закона об усовершенствовании регулирования финансирования деятельности политических партий в Украине (№5253-1);

• законопроект о введении на рынке природного газа нового учета и расчетов (№2553).

Рада завтра соберется на внеочередное заседание: в повестке дня – Covid-вопросы / 2 фотографии

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук прогнозировал, что нардепы могут принять в первом чтении госбюджет на 2022 год на заседании 2 ноября.

Главный финансовый документ страны Рада приняла за основу 20 октября.