Российская Федерация манипулировала, манипулирует и будет манипулировать потоками газа для вредных политических целей.

Таким образом глава правления НАК Нафтогаз Юрий Витренко отреагировал на заявление Белого дома по результатам встречи президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель 30 октября.

– Мы убеждали и продолжаем убеждать США, что лучший вариант действий с их стороны в такой ситуации – наложить санкции на оператора Северного потока-2 до тех пор, пока РФ не прекратит это делать, – замечает Юрий Витренко.

Далее глава Нафтогаза приводит примеры, как убедиться, что РФ прекратила манипулировать потоками газа.

Одним из маркеров, по его убеждению, будет то, что точки передачи газа европейским компаниям будут перенесены на границу Украина-РФ.

– Когда Газпром потеряет де-факто монополию на экспорт газа через трубопроводы, когда будет разблокирован экспорт газа из Центральной Азии, когда все увидят, что это не Путин, а много различных европейских компаний могут сами выбирать маршруты транспортировки газа от границы РФ в ЕС, – перечисляет Юрий Витренко.

По его словам, эти пункты и являются теми европейскими правилами, на соответствие которым должны проверять оператора Северного потока-2 во время сертификации.

Однако, утверждает Юрий Витренко, Газпром, который на 100% владеет и контролирует оператора Северного потока-2, не соответствует этим правилам.

30 октября президент США Джо Байден, канцлер Германии Ангела Меркель и вице-канцлер Олаф Шольц в кулуарах саммита G20 в Риме констатировали, что Соединенные Штаты Америки и Германия должны продолжать сотрудничество для поддержки Украины и обеспечения энергетической безопасности в Европе.

В частности, президент США подчеркнул, что важно гарантировать, что Россия не сможет манипулировать потоками природного газа во вредных политических целях.

21 июля был обнародован текст соглашения между США и Германией относительно российского газопровода Северный поток-2.

В документе Вашингтон и Берлин заверили в поддержке суверенитета, территориальной целостности Украины и ее европейского пути, а также возложили на Россию ответственность за агрессию и деструктивные действия.

В частности, Германия пообещала инициировать новые санкции, если Россия попытается использовать газ как оружие или будет предпринимать агрессивные шаги против Украины.

Источник: Юрий Витренко

Фото: Юрий Витренко