Фракция Слуга народа поддержала выдвижение Ирины Верещук на должность вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Нардепы также решили, что после голосования о назначении Верещук министром народным депутатом вместо нее станет Сергей Кострийчук – №140 в избирательном списке партии.

– Сергей Кострийчук в нашей команде с сентября 2018 года. На президентских и парламентских выборах координировал работу штабов в регионах. В 2020 году – член Высшего Совета партии, в 2021 – председатель Контрольно-ревизионной комиссии, – рассказала спикер Слуги народа Юлия Палийчук.

С 2019 года Верещук – народный депутат Верховной Рады ІХ созыва. Она состоит в Комитете по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, а также возглавляет Подкомитет по государственной безопасности и обороне.

Кстати, еще летом Верещук заявляла, что готова стать министром обороны, если предложат такую должность, однако сегодня на заседании фракции СН согласовала назначение новым министром обороны Алексея Резникова, который 1 ноября написал заявление об увольнении с должности вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.