В ноябре Верховная Рада может работать в формате пленарных заседаний три недели подряд.

Об этом заявил сегодня на согласительном совете депутатских фракций и групп спикер ВР Руслан Стефанчук. Он уже инициировал соответствующие изменения в календарный план сессии.

В случае их утверждения нардепы будут работать в режиме заседаний с 16 ноября по 3 декабря (т.е. три недели подряд).

– Я бы хотел отреагировать на предложение некоторых фракций и групп о том, чтобы изменить календарный план заседаний. Чтобы на следующей неделе сделать работу в округах, а затем три подряд пленарные недели, чтобы мы могли рассмотреть важные вопросы, которые уже накопились в комитетах, — отметил Стефанчук.

Он поручил регламентному комитету ВР внести для обсуждения соответствующий проект постановления.

На брифинге после согласительного совета Стефанчук объяснил, что законопроекты накопились из-за затяжного бюджетного процесса. Речь идет о рассмотрении в первом чтении проекта государственного бюджета на 2022 год, который длился несколько дней и еще не завершился.

– В связи с тем, что фактически неделю мы проводили в бюджетном процессе, законопроекты накапливались, было внесено предложение добавить еще одну дополнительную пленарную неделю, которую мы можем организовать через две недели – там у нас была работа с избирателями. Сделаем три пленарных недели подряд, – рассказал спикер парламента.

Согласно действующему календарному плану работы ВР, нардепы на следующей неделе (8-12 ноября) должны были работать в комитетах и фракциях; с 16 по 19 ноября запланированы пленарные заседания; а 22-26 ноября – работа с избирателями (именно эту неделю и хотят сделать пленарной).

Во вторник, 2 ноября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание, посвященное рассмотрению социальных и медицинских вопросов. Заседание инициировал президент Владимир Зеленский. В повестке дня – 13 вопросов, часть из которых посвящена вопросам противодействия Covid-19.

Фото: Верховная Рада