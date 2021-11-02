Довыборы в Раду: кто лидирует в Херсонской и Черкасской областях

Центральная избирательная комиссия обработала 99,4% протоколов из 184-го округа в Херсонской области и 80,14% протоколов из 197-го округа в Черкасской области.

В эти выходные там проходили промежуточные выборы народных депутатов в Верховную Раду. Согласно подсчету голосов, на округе №184 побеждает представитель партии Слуга народа Сергей Козырь.

Его поддержали 64,59% избирателей. На втором месте с результатом 14,29% — представитель от Европейской солидарности Игорь Есипенко.

После подсчета 80,14% голосов в Черкасской области побеждает представитель Слуги народа Виталий Войцеховский с 46,95% поддержки. Второе место занимает самовыдвиженец Владислав Голуб, которого поддержали 25,75% избирателей.

Довыборы в Верховную Раду в двух округах проходили, поскольку Игорь Колыхаев, которого на местных выборах 2020 года избрали мэром Херсона, отказался от депутатского мандата.

Промежуточные выборы в Черкасской области проходили из-за того, что нардепа от Слуги народа Александра Скичко назначили председателем Черкасской облгосадминистрации.

Кроме того, 31 октября состоялись выборы и в Харькове. 1 ноября территориальная избирательная комиссия сообщила, что Игорь Терехов на выборах мэра Харькова набрал 50,66%. За него проголосовали 146 240 избирателей.