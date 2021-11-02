Пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 2 ноября, традиционно начнется в 10.00.

Рабочий день народные депутаты начнут с того, что продолжат рассматривать поправки к законопроекту №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении.

Есть в повестке дня законопроекты, посвященные Covid-вакцинации. В частности, речь идет о проекте постановления №6154 О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни.

Согласно документу, во время карантина допуск в помещения административных зданий парламента предлагают разрешить только при наличии:

Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;

иностранного Covid-сертификата о вакцинации;

отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);

справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

Новые правила будут касаться народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников-консультантов нардепов, членов Кабинета министров, представителей центральных органов исполнительной власти, журналистов и других посетителей.

Во втором чтении нардепы также планируют рассмотреть законопроект №5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины) и законопроект №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.