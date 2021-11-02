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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Рассмотрение бюджета-2022 и изменения в Налоговый кодекс: повестка дня Рады на 2 ноября

верховна рада

Пленарное заседание Верховной Рады во вторник, 2 ноября, традиционно начнется в 10.00.

Рабочий день народные депутаты начнут с того, что продолжат рассматривать поправки к законопроекту №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год в первом чтении.

Есть в повестке дня законопроекты, посвященные Covid-вакцинации. В частности, речь идет о проекте постановления №6154 О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни.

Согласно документу, во время карантина допуск в помещения административных зданий парламента предлагают разрешить только при наличии:

  • Covid-сертификата о прививках одной или несколькими дозами вакцины;
  • иностранного Covid-сертификата о вакцинации;
  • отрицательного результата ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс-теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов);
  • справки о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).
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Новые правила будут касаться народных депутатов, работников аппарата Рады, помощников-консультантов нардепов, членов Кабинета министров, представителей центральных органов исполнительной власти, журналистов и других посетителей.

Во втором чтении нардепы также планируют рассмотреть законопроект №5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины) и законопроект №3205-2 о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

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