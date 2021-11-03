Состояние первого президента Украины Леонида Кравчука улучшается. По прогнозу, в ближайшее время он может полностью восстановиться.

Об этом рассказал телеведущий и блогер Дмитрий Гордон в эфире одного из украинских телеканалов. По его словам, Кравчук активно интересуется событиями, происходящими в Украине.

– Он начал говорить. Интересуется событиями в Украине — как дела с пандемией, что происходит в государстве. Месяц, два или три и все будет хорошо, — отметил Гордон.

Летом 2021 года стало известно, что состояние здоровья 87-летнего первого президента Украины внезапно ухудшилось. Леонид Кравчук перенес операцию на сердце в специальном центре Киева.

По данным СМИ, он находился в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких. Вскоре Кравчука доставили на реабилитацию в Германию.

К счастью, состояние политика улучшилось, а уже вскоре он может полностью восстановить здоровье после операции на сердце.