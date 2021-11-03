Верховный суд остановил производство по делу об отстранении Тупицкого

Кассационный административный суд в составе Верховного суда остановил производство по делу об отстранении от должности судьи Конституционного суда Александра Тупицкого.

Об этом идет речь на официальном сайте Верховного суда. По данным органа правосудия, Тупицкий подавал иск об обжаловании указа президента, которым предлагалось его отстранение от должности судьи сроком на два месяца.

Во вторник, 2 ноября, Кассационный административный суд рассмотрел дело №9901/43/21 по иску Тупицкого. Коллегия судей заслушала ходатайство об остановке производства. В конце концов, Верховный суд удовлетворил иск.

Накануне Конституционный суд открыл производство по делу по представлению нардепов о соответствии Конституции указов главы государства, которыми отстранили от должности судью КСУ Александра Тупицкого.

Весной 2021 года президент Украины Владимир Зеленский отменил указ бывшего главы государства Виктора Януковича о назначении Тупицкого судьей КСУ.