После недельного перерыва народные депутаты соберутся на пленарное заседание во вторник, 2 ноября, в 10.00.

Заседание Верховной Рады 2.11.2021 – онлайн-трансляция

На повестке дня у них рассмотрение ряда важных вопросов. Один из — проект закона №6000 о государственном бюджете Украины на 2022 год. Народные депутаты продолжат рассмотрение поправок в первом чтении. Их осталось около 350.

Не менее важным законопроектом является №5600 (о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины). Его еще называют ресурсным.

Это налоговый проект закона о наполнении бюджета для обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений.

Еще одной важной инициативой, которую рассмотрят нардепы 2 ноября, является законопроект №6154 О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни.

Его авторы предлагают, чтобы в Верховную Раду пускали только тех, кто может предоставить Covid-сертификат о прививке одной или несколькими дозами вакцины, иностранный Covid-сертификат о вакцинации, отрицательный результат ПЦР-теста (сделанного за 72 часа до предъявления) или экспресс -теста на антиген (сделанного не более чем за 48 часов) или справку о выздоровлении от коронавируса (действительна в течение полугода с момента выздоровления).

В случае принятия постановления правила будут касаться не только народных депутатов, но и всех посетителей Верховной Рады.