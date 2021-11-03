Языковой омбудсмен просит переименовать ряд населенных пунктов

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень подписал несколько десятков обращений в органы местного самоуправления по поводу необходимости переименования ряда населенных пунктов, чтобы привести их названия в соответствие со стандартами государственного языка.

По его словам, согласно части первой ст. 41 языкового закона географические названия, а также названия скверов, бульваров, улиц, мостов и других объектов топонимики населенных пунктов выполняются на государственном языке.

– Ко мне поступают многочисленные обращения и сообщения от граждан, которые жалуются на то, что названия ряда населенных пунктов носят русскоязычный характер и не отвечают правилам и нормам украинского правописания, – сказал омбудсмен.

Кремень говорит, что таких много, например, Арбузинка, Северодонецк, Южноукраинск, Южное, Спокойствие, Надеждовка, Переводчиково, Луч, Первомайское, Первомайск.

Уверяет, что многие из них имели прекрасные исторические названия: Северский Донец, Гарбузинка или Богополь, однако были переименованы во времена коммунистической власти.

Поэтому считает, что необходимо привести географические названия в соответствие с правописанием, стандартами государственного языка и требованиями закона о языке.

– Это будет способствовать обеспечению функционирования государственного языка как инструмента объединения украинского общества, средства укрепления государственного единства и территориальной целостности Украины, ее независимой государственности и национальной безопасности, – подытожил языковой омбудсмен.

Фото: Тарас Кремінь