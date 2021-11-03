Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 3 ноября

В среду, 3 ноября, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Самый важный вопрос на повестке дня – голосование за увольнение пяти членов правительства.

Рада сегодня отправит в отставку вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, главу Минэкологии Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского и главу Минобороны Андрея Тарана.

1 ноября на заседании фракции Слуга народа нардепы согласовали кандидатуры на эти должности: