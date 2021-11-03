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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 3 ноября

Верховна Рада

В среду, 3 ноября, в 10.00 начнется очередное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Самый важный вопрос на повестке дня – голосование за увольнение пяти членов правительства.

Рада сегодня отправит в отставку вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, главу Минэкологии Романа Абрамовского, первого вице-премьер-министра – министра экономики Алексея Любченко, вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Урусского и главу Минобороны Андрея Тарана.

1 ноября на заседании фракции Слуга народа нардепы согласовали кандидатуры на эти должности:

  • Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов – заместитель министра Руслан Стрелец;
  • Министерство обороны – Алексей Резников;
  • Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий – Ирина Верещук;
  • Министерство по вопросам стратегических отраслей – глава таможни Павел Рябикин;
  • Министерство экономики – заместитель руководителя Офиса президента Юлия Свириденко.
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