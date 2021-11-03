В среду, 3 ноября, в 10.00 Верховная Рада соберется на очередное пленарное заседание. На повестке дня парламента – кадровые вопросы, а также несколько важных законопроектов.

Речь идет об увольнении пятерых членов Кабмина. В частности, Романа Абрамовского – с должности министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Алексея Любченко – с должности первого вице-премьер-министра – министра экономики, Алексея Резникова – с должности вице-премьер-министра – министра по реинтеграции временно оккупированных территорий, Олега Урусского – с должности вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, а также Андрея Тарана – с должности министра обороны.

Кроме того, нардепы должны рассмотреть во втором чтении изменения в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений, а также – в некоторые законы относительно здравоохранения населения от вредного влияния табака.

Рада планирует сегодня создать Временную следственную комиссию по расследованию фактов коррупции и возможной другой противозаконной деятельности органов государственной власти и местного самоуправления в Киеве во время реализации инфраструктурных проектов и социально-экономических программ.

А еще – вопросы ратификации, которые касаются выхода Украины из нескольких соглашений Содружества Независимых Государств.

Народные депутаты должны назначить внеочередные выборы Добропольского городского головы Покровского района Донецкой области, установить границы города Угледара Волновахского района Донецкой области и переименовать два населенных пункта в Винницкой и Черкасской областях.