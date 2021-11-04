Верховная Рада назначила нового вице-премьер-министра, министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. Им стала народный депутат Ирина Верещук.

За ее кандидатуру проголосовали 260 народных депутатов.

До назначения на должность Ирина Верещук была народным депутатом от партии Слуга народа, а также главой подкомитета по государственной безопасности и обороне.

Ирина Верещук родом из города Рава-Русская Львовской области. Получила квалификацию специалиста по международной информации, референта-переводчика, офицера военного управления тактического уровня в Военном институте при национальном университете Львовская политехника.

После окончания Военного института Ирина Верещук пять лет проходила службу на офицерских должностях в Вооруженных Силах Украины.

Некоторое время работала заместителем председателя Жовковской районной госадминистрации по гуманитарным вопросам и внешней политике. В течение 2010-2015 годов была мэром города Рава-Русская.

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С 2016 года Ирина Верещук является президентом Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик, который работает над стратегией и тактикой предотвращения и урегулирования современных системных конфликтов.

Также является доктором философии, кандидатом наук по государственному управлению, профессором кафедры общей и прикладной психологии Института экологии экономики и права.

В декларации Ирины Верещук, поданной в марте этого года, есть квартира в Раве-Русской площадью 38,6 кв. м и три земельных участка площадью 1 000 кв. м, 19 977 кв. м, 1 000 кв. м.

Также в собственности нового министра есть автомобиль Toyota Camry. За прошлый год Ирина Верещук задекларировала более 570 тыс. грн дохода. На банковских счетах у нее 143 575 грн. Наличными Ирина Верещук хранит 160 тыс. грн и $11 тыс.

Фото: Ирина Верещук