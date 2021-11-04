Принятие закона о так называемых олигархах испытывает наибольшее сопротивление за всю историю Верховной Рады IX созыва. Это значит, что закон правильный, необходимый.

Об этом заявил в эфире телеканала Дом представитель президента в Конституционном суде Украины, народный депутат Федор Вениславский.

– Принятие этого закона за всю историю нашего созыва Верховной Рады Украины наверняка испытало наибольший уровень противодействия и дискредитации на всех уровнях. А это значит, что это правильный закон, который будет точно мешать жить олигархам, мешая им паразитировать на государстве, – считает нардеп.

По его мнению, лет через 5-10 украинцы вообще могут забыть, кто такие олигархи.

Представитель президента в КСУ подчеркнул, что закон не направлен против конкретного круга лиц, а содержит признаки определения олигархов.

– Если человек будет соответствовать ряду критериев, то есть будет иметь монополию на определенном рынке, влияние на СМИ, будет заниматься политикой, а его совокупное состояние будет достигать 2-3 млрд грн, он попадет в этот перечень олигархов. И вынужден будет либо избавиться от монополии, либо влияния на СМИ и т. п., — объяснил Вениславский.

Верховная Рада 3 ноября устранила ряд несоотвествий в законе №5599 о деолигархизации, возникших во время голосования за документ во втором чтении 23 сентября.

В частности, уточнено определение статуса лица, имеющего значительный экономический и политический вес в общественной жизни (олигарха) и включенного в соответствующий Реестр, а также предусматривает, что его объяснения обязательно должны заслушать на заседании СНБО.

Теперь закон должны передать на подпись председателю Верховной Рады, а затем президенту.