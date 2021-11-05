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Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

Доказательства агрессии РФ в Украине: международные эксперты обнародовали отчет

Докази агресії РФ в Україні

230 листов с бесспорными доказательствами, что Россия поставляет оружие и военную технику боевикам в ОРДЛО – международная неправительственная организация Conflict Armament Research (Исследователи оружия конфликтов) 4 ноября опубликовала отчет Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях.

Это результат сотрудничества Conflict Armament Research с контрразведкой Службы безопасности Украины, начатого ​​в 2018 году.

Цель исследования – доведение до международного сообщества объективной информации о происхождении оружия на оккупированных территориях Донбасса.

В отчете впервые подробно представлены данные о вооружениях и боеприпасах российского производства. Эксперты организации изучили десятки видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов.

Активную поддержку Conflict Armament Research оказали также Минобороны, МВД, Офис генпрокурора, Нацгвардия, Нацполиция и Госпогранслужба Украины.

Докази агресії РФ в Україні
Докази агресії РФ в Україні
Докази агресії РФ в Україні
Докази агресії РФ в Україні
Докази агресії РФ в Україні
Докази агресії РФ в Україні
Доказательства агрессии РФ в Украине: международные эксперты обнародовали отчет / 3 фотографии

Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского Союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении отдельных видов вооружений и военной техники (ОВТ), используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

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Источник: СБУ

Фото: СБУ

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