Нардепа Третьякову отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях Рады

Народного депутата от фракции Слуга народа Галину Третьякову отстранили от участия в пяти пленарных заседаниях Верховной Рады.

Соответствующее решение поддержали 234 народных депутата. Галину Третьякову временно отстранили от участия за ее неэтичное высказывание о смерти нардепа от депутатской группы За будущее Антона Полякова.

8 октября народный депутат от этой политсилы Игорь Палица с трибуны парламента заявил, что в чате Слуги народа появился оскорбительный комментарий Галины Третьяковой. По его словам, на новость о смерти Антона Полякова она отреагировала, написав: Одним врагом меньше.

О смерти Антона Полякова – народного депутата от депутатской группы За будущее стало известно утром 8 октября. Его в бессознательном состоянии обнаружили на заднем сиденье автомобиля такси.

Транспортное средство нарушило правила дорожного движения, из-за чего его остановили патрульные. Водитель такси рассказал полиции, что подобрал Полякова на остановке, по дороге ему стало плохо.

В Министерстве внутренних дел озвучили три версии смерти Антона Полякова. Версия о естественной смерти не является приоритетной, учитывая выявленные в организме нардепа следы наркотического вещества метадона.