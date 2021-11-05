В пятницу, 5 ноября, в 10.00 народные депутаты соберутся на очередное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Начнется пленарное заседание из часа вопросов к правительству.

Народные депутаты заслушают отчет министра энергетики Германа Галущенко.

Тема доклада – обеспечение энергоносителями топливно-энергетического сектора и жилищно-коммунального хозяйства в Украине во время отопительного сезона.

Сегодня парламент также рассмотрит в первом чтении два альтернативных законопроекта о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей.

Автором одного из них является президент, он определен как неотложный.

Кроме того, Рада проголосует во втором чтении за внесение изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины, а также внесет изменения в Семейный кодекс, которые предполагают увеличение минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.