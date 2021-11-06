В возрасте 92 лет скончался народный депутат Украины III и IV созывов Георгий Крючков. Бывший нардеп ушел из жизни в четверг, 4 ноября.

Церемония прощания состоялась в субботу, 6 ноября. Экс-нардеп Ирина Спирина отметила, что умер светлый и высокопорядочный человек, влиятельный политический деятель современной Украины.

Георгий Крючков родился 20 октября 1929 года. Он учился в Харьковском юридическом институте, окончив заведение с отличием в 1951 году.

Политик входил в состав Коммунистической партии Советского Союза с 1956 года, трижды становился депутатом Верховного Совета РСФСР. В 1998 и 2002 годах был избран на должность народного депутата Верховной Рады Украины.

Крючков дважды становился председателем Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны – в 1998 и 2002 годах. В 2006 году совместно с Игорем Юхновским возглавлял ВСК по мониторингу избирательного законодательства.