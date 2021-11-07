Соединенные Штаты хотят подписать с Украиной новую хартию стратегического партнерства, в которой должны быть отражены современные реалии. Церемония подписания запланирована на следующую неделю.

Об этом сообщили в Государственном департаменте США и в Министерстве иностранных дел Украины.

Так, на среду, 10 ноября, запланировано заседание Комиссии стратегического партнерства Украины и США в Вашингтоне, в котором примут участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Именно на этом заседании планируется подписание новой хартии стратегического партнерства.

Как отметил представитель Государственного департамента США Нед Прайс, комиссия была создана еще в 2008 году и стала важным механизмом сотрудничества между двумя странами.

– За 13 лет двусторонние отношения между США и Украиной укрепились и стали более зрелыми, что привело к необходимости обновить хартию (стратегического партнерства, – Ред.), чтобы ответить на вызовы ХХІ века и отразить расширенное двустороннее партнерство, которое мы имеем с Украиной. В новой хартии США и Украина намерены продолжить продвижение двусторонних приоритетов, изложенных в совместном заявлении от 1 сентября о стратегическом партнерстве (речь идет о заявлении по итогам встречи президентов США и Украины, — Ред.), — подчеркнул Нед Прайс.

Дмитрий Кулеба на днях проинформировал, что новая хартия стратегического партнерства станет документом, который будет отвечать совместным вызовам, перед которыми оказались страны.

– Это будет практический документ, отвечающий совместным вызовам, которые сейчас стоят перед Украиной и США. Она создаст рамку наших дальнейших отношений, усилит наше единство в условиях российской агрессии и активного развития Украины, положит начало направлениям углубления двусторонних отношений, — отметил Кулеба.

В ходе заседания Комиссии стратегического партнерства будут рассмотрены вопросы: обороны Украины, противодействия агрессии России, развития экономики, укрепления энергетической безопасности Украины, привлечения инвестиций, борьбы с угрозами в киберпространстве и изменениями климата, поддержки внутренних трансформаций в нашей стране.

По итогам встречи Владимира Зеленского и Джо Байдена 1 сентября стороны обнародовали совместное заявление по поводу стратегического партнерства между двумя странами. Один из главных пунктов документа – возобновление работы Комиссии стратегического партнерства, которая будет обеспечена ресурсами для преодоления вызовов XXI века.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказывал, что Комиссия по стратегическому партнерству рассмотрит план трансформации Украины.

Источник: Госдепартамент США, МИД Украины