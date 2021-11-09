Франция предлагает как можно быстрее провести встречу глав МИД стран нормандской четверки

Встречу глав министерств иностранных дел стран — участниц нормандского формата нужно провести как можно скорее.

С таким заявлением выступили в МИД Франции, ответив на упреки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что 11 ноября провести такую ​​встречу невозможно якобы потому, что на соответствующее предложение никто не отреагировал.

– Это не так. Франция и Германия ответили на предложение России. Они предлагают как можно быстрее организовать министерскую встречу в нормандском формате, чтобы преодолеть разногласия и дать новый политический импульс переговорам, — сообщили в МИД Франции.

Странами — участницами переговоров в нормандском формате (нормандской четверкой) являются Украина, Россия, Германия и Франция.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что переговоры нормандской четверки являются безальтернативным форматом для прекращения конфликта на Донбассе.

По его словам, за задержку в проведении встреч нормандской четверки ответственна российская сторона. Франция, Германия и Украина готовы к сотрудничеству на уровне министров и лидеров.

Источник: МИД Франции