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Факты / Украина / Политика

Франция предлагает как можно быстрее провести встречу глав МИД стран нормандской четверки

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Франция предлагает как можно быстрее провести встречу глав МИД стран нормандской четверки

Встречу глав министерств иностранных дел стран — участниц нормандского формата нужно провести как можно скорее.

С таким заявлением выступили в МИД Франции, ответив на упреки министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что 11 ноября провести такую ​​встречу невозможно якобы потому, что на соответствующее предложение никто не отреагировал.

– Это не так. Франция и Германия ответили на предложение России. Они предлагают как можно быстрее организовать министерскую встречу в нормандском формате, чтобы преодолеть разногласия и дать новый политический импульс переговорам, — сообщили в МИД Франции.

Странами — участницами переговоров в нормандском формате (нормандской четверкой) являются Украина, Россия, Германия и Франция.

Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что переговоры нормандской четверки являются безальтернативным форматом для прекращения конфликта на Донбассе.

По его словам, за задержку в проведении встреч нормандской четверки ответственна российская сторона. Франция, Германия и Украина готовы к сотрудничеству на уровне министров и лидеров.

Источник: МИД Франции

Фото: Depositphotos

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