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Факты / Украина / Политика

Верещук нужно время для ознакомления с работой ТКГ – Арестович

Валентина Летяк редактор ленты
арестович

Новый вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук пока не будет принимать непосредственное участие в работе Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

Об этом сообщил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

По его словам, Верещук необходимо сначала ознакомиться с ситуацией.

– Ситуация там непростая. Некоторое время уйдет на понимание специфики и логики переговоров, – объяснил он.

Арестович также напомнил, что 5 ноября президент назначил на пост временно исполняющего обязанности первого заместителя главы украинской делегации в ТКГ вместо Алексея Резникова главу Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики и представителя Украины в политической подгруппе Андрея Костина.

Уже в среду, 10 ноября, Костин примет участие в работе ТКГ на уровне глав делегаций, то есть заменит Леонида Кравчука, который проходит реабилитацию в Германии после перенесенной операции на сердце.

Арестович сказал, что Костин параллельно продолжит представлять Украину в политической подгруппе.

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Источник: Интерфакс-Украина

Фото: УНИАН

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