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Факты / Украина / Политика

Зеленский созывает заседание СНБО на 10 ноября

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
засідання рнбо

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду, 10 ноября.

Состоится оно в 13.30 в Офисе президента. Всем членам СНБО уже предоставили необходимую информацию.

– Президент Украины поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 заседания в Офисе президента. Все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания, — сообщили в пресс-службе.

В прошлый раз СНБО собирался на заседание 22 октября. Тогда Кабмину поручили разработать и установить механизм бесперебойного снабжения газа бытовым и другим потребителям до конца отопительного сезона.

Отдельное внимание секретарь СНБО Алексей Данилов обратил на проблемы вакцинации и Cоvid-19. Согласно его прогнозу, количество людей, которые ежедневно будут умирать от последствий коронавируса в Украине, может превысить тысячу человек.

Поэтому Министерству здравоохранения поручили нарастить темпы вакцинации.

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