Зеленский созывает заседание СНБО на 10 ноября

Президент Украины Владимир Зеленский созывает заседание Совета национальной безопасности и обороны на среду, 10 ноября.

Состоится оно в 13.30 в Офисе президента. Всем членам СНБО уже предоставили необходимую информацию.

– Президент Украины поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение 10 ноября 2021 года в 13.30 заседания в Офисе президента. Все члены СНБО проинформированы о дате, времени и месте проведения заседания, — сообщили в пресс-службе.

Президент України @ZelenskyyUa доручив Секретареві РНБО України Олексію Данілову організувати проведення 10 листопада 2021 року о 13.30 в м. Київ засідання РНБО України (Офіс Президента України). Всі члени РНБО України поінформовані про дату, час та місце проведення засідання. — Прес-служба РНБОУ (@rnbo_gov_ua) November 9, 2021

В прошлый раз СНБО собирался на заседание 22 октября. Тогда Кабмину поручили разработать и установить механизм бесперебойного снабжения газа бытовым и другим потребителям до конца отопительного сезона.

Отдельное внимание секретарь СНБО Алексей Данилов обратил на проблемы вакцинации и Cоvid-19. Согласно его прогнозу, количество людей, которые ежедневно будут умирать от последствий коронавируса в Украине, может превысить тысячу человек.

Поэтому Министерству здравоохранения поручили нарастить темпы вакцинации.