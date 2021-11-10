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Факты / Украина / Политика

Ситуация на Донбассе, Covid-19 и энергобезопасность: Зеленский обратился к украинцам

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Володимир Зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение к украинцам. В нем он вспомнил ситуацию с коронавирусом, ситуацию на Донбассе и энергетическую безопасность.

Глава государства призвал украинцев вакцинироваться от Covid-19 во избежание тяжелого течения болезни. Владимир Зеленский напомнил, что прививка уменьшает риск смерти от Дельта-штамма коронавируса в 11 раз.

– Сейчас мы готовы ко всему и обеспечены всем. Работает 536 медучреждений, есть 76 тыс. коек, из них 72 тыс. – с кислородом. Медицинская система готова как никогда. Но не нужно проверять это на себе, – подчеркнул президент.

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