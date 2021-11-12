Безопасность Украины, торговля и реформы: Кулеба рассказал о переговорах в США

Заседание Комиссии по стратегическому партнерству, которое состоялось в Вашингтоне во время визита украинской делегации, не будет одноразовым мероприятием. Следующая встреча состоится в 2022 году в Киеве.

– Это долгосрочная и системная работа по укреплению стратегического партнерства из США, – заявил на брифинге министр иностранных дел Дмитрий Кулеба по итогам визита в США.

Дипломат подчеркнул, что Украина максимально использовала этот визит не только для проведения заседания Комиссии, но и для решения других вопросов.

В частности, по его словам, делегация работала над тремя блоками вопросов.

– Первый – это безопасность Украины. Это была главная тема встреч. Везде мы фокусировали наших партнеров на двух вещах – необходимости консолидированного сдерживания РФ и неотложной дополнительной поддержки обороноспособности Украины, – уточнил Кулеба.

Второй блок вопросов касался торгово-экономических отношений – относительно увеличения американских инвестиций, а третий – реформ и трансформаций, происходящих в Украине.

– Здесь мы получили полную поддержку со стороны Соединенных Штатов происходящим процессам реформаторским, – подытожил глава МИД.

Он также отметил высокий уровень доверия на всех уровнях, добавив, что период турбулентности остался позади.

10 ноября Украина и США подписали обновленную Хартию стратегического партнерства. Это состоялось в Вашингтоне на заседании Комиссии стратегического партнерства.

Таким образом, стороны обновили устаревший документ 2008 года, адаптировав его под вызовы современности.