Кабинет министров Украины обратился в органы местного самоуправления с просьбой возобновить обучение в учебных заведениях.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил во время эфира программы Право на владу.

– Правительство настаивает на том, что обучение во всех образовательных учреждениях должно быть очным. С понедельника вакцинированные учителя и преподаватели отстранены, поэтому можно считать, что 100% коллективов вакцинированы, – отметил глава правительства.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что Всемирная организация здравоохранения также рекомендует школам работать очно.

Согласно постановлению правительства №1236, в областях, которые относятся к красной зоне карантина, разрешается работа учебных заведений при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

Отстранять от работы чиновников и педагогов, которые отказываются или уклоняются от прививки против коронавируса, в Украине начали с 8 ноября.

Именно в этот день вступил в силу 19-й пункт постановления Кабинета министров №1096 от 20 октября 2021 года.

Так, на Волыни отстранили около тысячи таких учителей, поэтому почти половина школ перешли на дистанционную форму обучения.

В Днепре к работе не допустили около сотни сотрудников детсадов и школ.

В Харькове не отстранили ни одного учителя, тогда как в области – 105 педагогов и более трех десятков воспитателей детсадов.

По данным МОН, сейчас дистанционная форма обучения введена в 7,3 тыс. школ (51% от общего количества).

В то же время вакцинация учителей происходит довольно быстрыми темпами: по состоянию на 8 ноября почти 93% получили одну дозу вакцинации, а 76,2% – две.