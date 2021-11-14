Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий в отношении нашей страны.

Об этом шла речь во время его телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Переговоры прошли в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в понедельник, 15 ноября, в Брюсселе.

Темами разговора Кулебы и Борреля стали: ситуация с безопасностью в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также вдоль границ Украины.

– Министр (Дмитрий Кулеба, — Ред.) отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, — проинформировали в пресс-службе МИД Украины.

Боррель, в свою очередь, заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС.

Как известно, 15 ноября Дмитрий Кулеба посетит Брюссель для участия во встрече глав МИД стран-членов Евросоюза (в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства).

Ключевой темой переговоров станет безопасность. Кулеба намерен поднять вопрос о поддержке нашего государства на фоне ситуации вдоль украинской границы, на Донбассе, в Крыму и в приднестровском регионе Молдовы.