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Факты / Украина / Политика

Кулеба призвал Евросоюз сдержать Россию от дальнейшей агрессии

Юлия Соколова редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Европейский Союз принять меры по сдерживанию России от дальнейших агрессивных действий в отношении нашей страны.

Об этом шла речь во время его телефонного разговора с высоким представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Переговоры прошли в преддверии встречи министров иностранных дел стран ЕС, которая состоится в понедельник, 15 ноября, в Брюсселе.

Темами разговора Кулебы и Борреля стали: ситуация с безопасностью в оккупированном Крыму и на Донбассе, а также вдоль границ Украины.

– Министр (Дмитрий Кулеба, — Ред.) отметил деструктивный подход Российской Федерации к переговорам в Нормандском формате и призвал Евросоюз принять политические и другие меры для сдерживания России от дальнейших агрессивных действий, — проинформировали в пресс-службе МИД Украины.

Боррель, в свою очередь, заверил в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны ЕС.

Как известно, 15 ноября Дмитрий Кулеба посетит Брюссель для участия во встрече глав МИД стран-членов Евросоюза (в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства).

Ключевой темой переговоров станет безопасность. Кулеба намерен поднять вопрос о поддержке нашего государства на фоне ситуации вдоль украинской границы, на Донбассе, в Крыму и в приднестровском регионе Молдовы.

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Источник: МИД

Фото: Правительственный портал

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