Министр обороны предупредил об ответственности за помощь в незаконном пересечении границы

Глава Министерства обороны Алексей Резников предупредил об уголовной ответственности граждан, готовых помочь за материальное вознаграждение мигрантам из Беларуси незаконно пересечь границы Украины на пути в страны Европейского Союза.

Об этом Резников заявил на брифинге по результатам межведомственного совещания под председательством секретаря СНБО Украины. Он предупредил, что подобные действия нарушают национальные интересы Украины.

— Хочу предупредить тех делков, которые живут в пяти областях, граничащих с Беларусью и планируют зарабатывать на помощи незаконным мигрантам попасть внутрь страны. Это будет против национальных интересов страны. Это вопрос нацбезопасности, — подчеркнул министр обороны.

Секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что согласно действующему законодательству статья за незаконное пересечение границы декриминализирована. Однако Уголовный кодекс предусматривает ответственность за помощь нелегалам.

По результатам совещания стало известно, что в Украине могут ввести чрезвычайное положение. В случае обострения ситуации на границе оно охватит пограничные области Украины, граничащих с Беларусью.