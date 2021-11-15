Бывший глава политической партии Слуга народа, недавно сложивший полномочия, предложил кандидатуру ему на замену.

Александр Корниенко будет рекомендовать кандидатуру Елены Шуляк. Экс-глава партии отметил, что Шуляк является активным членом команды и опытным управленцем.

— Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив, — сказал Корниенко.

Что известно об Елене Шуляк

Елене Шуляк 45 лет. После учебы в университете она начала карьеру в бизнесе и пребывала на руководящих должности в ряде компаний.

В 2005-2007 годах Елена Шуляк была членом наблюдательного совета ЗАО Экспресс-Банк. Потом стала генеральным директором Midland Development Ukraine.

С 2014 по 2015 год возглавляла наблюдательный совет Украинского строительного сообщества. В 2017 году Шуляк стала соучредителем ООО Криэйтор.

Политическая карьера Шуляк началась в 2019 году, когда на парламентских выборах она была избрана депутатом от Слуги народа.

Елена Шуляк является заместителем председателя депутатской фракции, заместителем председателя парламентского Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства.

Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

Александр Корниенко сложил полномочия главы партии Слуга народа 8 ноября. Он заверил, что продолжит работу в команде, но хочет сосредоточиться на реформе работы Верховной Рады и задачах, которые поставил президент Владимир Зеленский.

Источник: Слуга народа