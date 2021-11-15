Первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко предлагает уже сейчас выносить на рассмотрение нардепов новый закон о политических партиях. Работа над документом проходила не один месяц.

Об этом Корниенко сообщил в одном из интервью. По его словам, новый законопроект обновляет механизм регистрации и финансирования партий.

– Надо принимать закон о политических партиях. Его готовят второй год. Надо перестать его бесконечно обсуждать и вносить в зал. Законопроект полностью обновляет всю механику: и регистрацию, и подтверждение, и финансирование, и внутрипартийные процессы, подчеркнул Корниенко.

Нардеп уточнил, что текст законопроекта о политических партиях обсуждался с представителями ОБСЕ, которые предложили достаточно много своих замечаний.

Проект закона, в частности, предусматривает введение реестров членов партий.

– В результате будут просто невозможны ситуации, которые случались на выборах, когда человек писал в своей анкете, что он член партии, хотя таковым не был. И так поступали наши конкуренты в 2019 году. Эта норма позволит запрашивать данные из реестров не только суда, но и Центральной избирательной комиссии. И если кто-то соврал, то будет отвечать, — отметил Корниенко.

Отдельно в законопроекте прописаны нормы о связи фракций в местных советах с партией. Как объяснил Корниенко, сейчас этот вопрос в Украине находится в “серой зоне”, так как нет законной связи между фракциями и партиями. Например, Слуга народа, как партия, не может повлиять на текст положения о фракции в местном совете.

По мнению Корниенко, новый законопроект о партиях решит все эти вопросы.

– И тогда мы перейдем к классической европейской модели, когда есть партия на местах, которая настраивает обратную связь (сверху – вниз, снизу – вверх) и в парламенте имеет фракцию, которая реализует ее политическую программу: назначает министров, если она в коалиции, создает оппозиционное правительство, если она находится в оппозиции, формирует список законопроектов и в течение пяти лет борется за эти законы, — подытожил нардеп.

Следует отметить, что в Украине уже действует закон О политических партиях, принятый еще в 2001 году. Взамен этого документа и хотят принять новый законопроект.

В декабре 2020 года парламентский Комитет по вопросам правовой политики инициировал публичные консультации относительно новой редакции закона о политических партиях. Предлагалось обсудить вопросы: о роли и статусе партий; финансировании деятельности политсил; внутрипартийной демократии

А 30 декабря прошлого года этот же комитет ВР попросил Бюро ОБСЕ по вопросам демократических институтов и прав человека предоставить экспертное заключение по законопроекту. Совместное заключение ОБСЕ/БДИПЧ готовило вместе с Венецианской комиссией Совета Европы. Они предоставили ряд рекомендаций к документу.

Источник: Интерфакс-Украина, Верховная Рада, Офис Совета Европы в Украине

Фото: Верховная Рада