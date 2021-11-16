Энергетическим и миграционным кризисом в Европе президент Российской Федерации троллит ЕС.

Такое мнение в эксклюзивном интервью на Свободе слова на ICTV озвучил министр иностранных дел Украины в 2014-2019 годах Павел Климкин.

– В планах Путина – второй большой передел так называемого постсоветского пространства, который хоть и не существует, но о перезагрузке которого он мечтает. В его голове сидит идея о миссии определенной России, которая существует в его представлении, – отмечает Павел Климкин.

По убеждению экс-министра МИД, президент как дзюдоист и человек, который очень хорошо разбирается в геополитике, понимает, что сейчас происходит.

– На самом деле он действует стратегически. Сначала Путин создал энергетический кризис, реально высушивая европейский рынок и перебрасывая объемы на российские хранилища, – говорит Павел Климкин.

Бывший министр иностранных дел констатирует: добыча газа в России по состоянию на сегодня – рекордная.

– Хранилища заполнены до заслонки. В Китай идет все больше газа. В Европу было почти ноль. Теперь, заметьте, заполняются только немецкие хранилища, принадлежащие Газпрому. Никакие другие вообще не заполняются, – утверждает Павел Климкин.

По его убеждению, таким образом Путин поставил весь энергетический рынок “на ручник”.

– Теперь он использует Лукашенко, к тому же, креативно, как кукловод, создав для него коридор возможностей. За коридор Лукашенко никогда не выпрыгнет. Его руками он создал миграционный кризис. И таким образом он троллит Европейский Союз, – добавляет он.

Павел Климкин считает, что в настоящее время руками самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Владимир Путин повторяет миграционный кризис 2015-2016 годов, когда Европа получила 1 255 тыс. заявок на убежище.

Тот опыт, утверждает экс-министр, до сих пор остается травматичным для ЕС.