Верховная Рада Украины на этой пленарной неделе планирует запустить работу Бюро экономической безопасности (БЭБ) и выделить средства на поддержку бизнеса во время карантина.

Об этом рассказал во время заседания согласительного совета фракций первый заместитель главы фракции Слуга народа, член Комитета ВР по финансам Андрей Мотовиловец.

По его словам, уже во вторник, 16 ноября, Верховная Рада может рассмотреть во втором чтении так называемый ресурсный налоговый законопроект №5600 (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты по обеспечению сбалансированности бюджетных поступлений).

Также на вторник запланировано рассмотрение документа, которым запускается работа БЭБ (речь идет о документе №3959-1).

– Во вторник, 16 ноября, Верховная Рада рассмотрит законы Украины о критической инфраструктуре, об административной процедуре, об изменениях в судоустройстве и статусе судей, о медиации, о правотворческой деятельности. Во вторник мы запустим полноценно Бюро экономической безопасности, а также рассмотрим ресурсный законопроект №5600, изменяющий ставки налогов и сборов, совершенствующий администрирование, а также устанавливающий справедливое налогообложение для крупного бизнеса, — заявил Мотовиловец.

В четверг, 18 ноября, нардепы планируют рассмотреть законопроект №6297, которым предусмотрено выделение трех млрд грн из госбюджета в поддержку бизнеса в период карантина.

Ранее Верховная Рада отсрочила запуск Бюро экономической безопасности на два месяца – на конец ноября.

Закон о БЭБ вступил в силу 25 марта этого года. Новосозданный орган должен был начать работу еще 25 сентября. Параллельно должна была прекратить существование Государственная фискальная служба (ГФС). Однако БЭБ не смогло заработать вовремя.