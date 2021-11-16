Российские наемники, находящиеся на временно оккупированных территориях, незаконно удерживают более 300 граждан Украины.

Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в интервью одному из украинских телеканалов.

По ее словам, за период войны на Донбассе 301 украинца взяли в плен и осудили за шпионаж в пользу нашего государства. Среди них есть 30 женщин и 44 военнослужащих.

— И это мы не обо всех можем знать… Не надо забывать, что 258 наших граждан находятся в списке пропавших без вести, — подчеркнула она.

Денисова отметила, что оккупанты блокируют переговоры об обмене незаконно задержанных с весны 2020 года, придумывая различные причины для этого.

Уполномоченная по правам человека убеждена, что российские наемники пытаются любыми способами избежать переговоров о дальнейшем обмене, заявляя, что предварительные обмены якобы не завершены.