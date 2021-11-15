Готовность к введению в Украине онлайн-голосования на выборах зависит от Центризбиркома и парламента, который должен создать соответствующую нормативную базу.

Министерство цифровой трансформации со своей стороны готово технически реализовать такую ​​инициативу. Об этом сообщил первый заместитель главы Минцифры Алексей Выскуб.

– Если народные депутаты разработают и примут соответствующий закон об интернет-голосовании, то можно с уверенностью говорить, что технически мы готовы к его реализации. Важным вопросом остается готовность и доверие самих избирателей. Но технологии выборов активно развиваются, чтобы обеспечить полную прозрачность и доверие, – объяснил он.

В то же время глава правления Гражданской сети Опора Ольга Айвазовская убеждена, что это достаточно рискованная идея. По ее словам, онлайн-голосование не используют даже страны развитой демократии, у которых есть финансовые и технические возможности, а также очень высокий уровень доверия к власти.

В мае этого года министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что электронные выборы в Украине можно будет проводить только после того, как 100% государственных услуг оцифруют и они будут доступны онлайн в приложении Дія.

Но, по его словам, говорить об электронном голосовании уже на следующих всеукраинских выборах – преждевременно.