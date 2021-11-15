Украина укрепляет свои границы с Беларусью из-за миграционного кризиса — Кулеба

Из-за миграционного кризиса на польско-белорусской границе Украина укрепляет границы с Беларусью и параллельно координирует свои действия с Польшей и Литвой.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время брифинга.

— Пока мы не видели притока мигрантов к нашей стране, что еще раз доказывает: этот миграционный кризис искусственный, он прямо направлен против Польши и Литвы, чтобы спровоцировать вас, оказать давление и посеять раздор в ваших обществах вокруг путей урегулирования этого кризиса, — заявил он.

Дмитрий Кулеба добавил, что в прошлое воскресенье руководители структур безопасности и обороны Украины встретились в Луцке и пригласили присоединиться послов из Польши и Литвы, чтобы сформировать коллективный ответ на ситуацию в Беларуси.

Глава МИД отметил, что ни Польша, ни Украина не являются точкой назначения для мигрантов. Они рассматривают обе страны как транзитный путь в ЕС.

Но Дмитрий Кулеба убежден, что нужно быть готовыми к любым сценариям.

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