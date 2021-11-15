Вносить изменения в закон об олигархах после заключения Венецианской комиссии будет непросто — Корниенк

Внесение изменений в закон о деолигархизации, если этого потребует Венецианская комиссия после предоставления своих заключений, будет непростым.

В этом убежден первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко.

– Получим выводы и посмотрим, к чему следует прислушаться, а к чему – нет. Конечно, Венецианская комиссия – уважаемый орган. Но здесь есть проблема: первую олигархиаду мы проживали полгода, очень драматично – со снятием спикера. И я не уверен, что внесение изменений в закон об олигархах будет простой историей, — объяснил он.

Александр Корниенко предположил, что некоторые замечания Венецианской комиссии к закону могут быть косметические. В то же время, по его словам, на их внесение может уйти полгода.

Поэтому спикер говорит, что возникает вопрос, насколько в такой процесс нужно погружаться, тратя на это парламентские ресурсы.

Инициатором законопроекта о деолигархизации является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада приняла этот документ в первом чтении. На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены другие законопроекты.

Тогда омбудсмен Людмила Денисова заявила, что закон об олигархах противоречит Конституции, поскольку нарушает права и свободы человека. После этого документ был подан на рассмотрение Венецианской комиссии, чтобы получить экспертное заключение.

23 сентября, не дождавшись заключения комиссии, Верховная Рада приняла закон об олигархах №5599 во втором чтении. Хотя в документ было внесено более 1 200 поправок, они в основном были проигнорированы.

После этого народные депутаты потребовали отменить результаты голосования. Они апеллировали к тому, что рассмотрение законопроекта №5599 во втором чтении проходило с нарушением регламента и Конституции.

Но парламент не поддержал ни одно из 12 постановлений, предлагавших отменить результаты голосования.

4 ноября закон о деолигархизации подписал председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. 5 ноября свою подпись поставил президент Владимир Зеленский.