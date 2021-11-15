Осталась нереализованной мечтой: Корниенко об идее переезда органов власти

Бывший глава политической партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что идея переезда органов власти из центра Киева в другие районы осталась нереализованной мечтой. Но, по его мнению, со временем подобная идея может реализоваться.

– Она (идея переезда, – ред.) осталась как нереализованная мечта. Я думаю, что со временем рано или поздно кто-нибудь ее осуществит, — сказал Корниенко.

Корниенко отметил, что переезд предусматривает ряд организационных вопросов, в частности, по работе государственной охраны. Он подчеркнул, что на переезд даже не решилась КГГА, хотя такое предложение давно высказывал мэр столицы Виталий Кличко.

Политик уверен, что идея переезда реализуется, когда общество станет более современным и в какой-то момент это произойдет само собой.

В 2019 году идею переезда Офиса президента озвучивал Владимир Зеленский. Тогда рассматривался вариант разместить Офис президента в Украинском доме, что на Крещатике.

На Банковой предлагали создать музей. Команда президента разработала концепцию нового офиса, где нашлось место даже для протестов людей.

Однако потом Андрей Богдан, который тогда возглавлял ОП, сообщил об отмене переезда. По его словам, это связано со сложностью проведения ремонтных работ, налаживанием систем связи и секретности.

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Фото: Слуга народа