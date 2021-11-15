Заявление Порошенко вызвало истерику Кремля

Пятый президент Украины Петр Порошенко призвал ввести адские санкции против преступных режимов Путина и Лукашенко, чем вызвал истерику Кремля.

Политик подчеркнул, что миграционный кризис, который сегодня разворачивается на границах ЕС, спланирован в Москве и не должен сойти агрессору с рук.

— Призываю международное сообщество активно действовать, чтобы не допустить гуманитарной трагедии и наказать виновных. Наименьшей международной карой стало бы введение адских санкций не только против режима Лукашенко, но и против настоящего “кукловода” и врага демократического мира – Путина, – подчеркнул Порошенко.

Лидер Европейской солидарности выразил свою дружескую поддержку Польше и Литве, которые сейчас противостоят кремлевской провокации.

Жесткие заявления Порошенко уже спровоцировали истерику у главных пропагандистов Кремля. Так, требованию по адским санкциям возмутилась пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова в своем Телеграм-канале.

В ответ она написала гневный текст, что Россия якобы вынужденно приняла на своей территории “сотни тысяч украинцев, предоставив кому-то гражданство, кому-то временное убежище”. Реакцию Захаровой подхватили кремлевские издания.

Заголовки об “аде” от Порошенко широко разошлись российскими СМИ.

Это не первая и не последняя атака российских пропагандистов на Порошенко. Пятый президент не подбирает слов и всегда в публичных выступлениях называет Россию — агрессором. За эту прямоту в Кремле давно считают Порошенко врагом номер один.

В 2020 году российское правительство даже включило украинского политика в санкционный список.

Тогда Порошенко отреагировал на этот жест страны-агрессора с юмором.

— Российская Федерация ввела персональные санкции против Петра Порошенко. Это как государственная награда. А кроме того, против Олега Синютки, против Степана Кубива и многих других патриотов. Это — как знак качества, — отметил Порошено.

Напомним, что решительность Порошенко не только в заявлениях. При своем президентстве он одобрил санкции против 294 предприятий и 848 граждан России, которые причастны к агрессии против Украины.

Также политик лично немало сделал для усиления международного давления на агрессора. Во время правление Порошенко Европейский Союз и США ввели и не единовременно усиливали санкции против РФ.

Благодаря дипломатическим усилиям пятого президента тема российской агрессии против Украины всегда оставалась вопросом международной повестки дня.