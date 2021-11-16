В ближайшие две-три недели Украину ждет усиление информационно-психологической операции со стороны РФ.

Такой прогноз в эфире Свободы слова на ICTV объявил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

– РФ сейчас крутит карусели на наших границах. Две недели назад мы уведомили Минобороны о том, что осуществляется огромная операция по дезинформации, которая должна скрыть истинную цель этих мероприятий, – сказал Алексей Арестович.

Спикер украинской делегации ТКГ прогнозирует, что угроза полномасштабного наземного вторжения может усилиться на Рождество.

– Русские нас сознательно дезинформируют, подвигая сроки готовности на два-четыре месяца, – утверждает Алексей Арестович.

По его убеждению, у РФ есть двое ворот, когда операция у них может удаться, – это рождественские праздники или время, когда Китай может начать операцию против Тайваня.

– Во время рождественских праздников общество западных стран не будет реагировать. А если начнется операция Китая, то Западу будет очень трудно сидеть в шпагате и на Тайвань, и на Украину, – считает спикер украинской делегации в ТКГ.

Вместе с тем, Арестович отмечает, что Украина целиком и полностью понимает опасность.

– Еще в апреле, когда была первая концентрация, вместе с партнерами было осуществлено сценарное планирование. С тех пор существуют девять сценариев обороны страны, которые обеспечены и материально, и организационно.

По его словам, сейчас эти сценарии постоянно совершенствуются.