Пленарное заседание Верховной Рады 15 ноября традиционно начнется в 10.00.

В первом чтении народные депутаты рассмотрят проект постановления №3205-2. Этим документом предлагают отменить решение Верховной Рады о принятии во втором чтении и в целом закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Если парламент проголосует за этот документ, то таким образом он разблокирует подписание закона о Фонде фермерских кредитов.

Кроме того, на повестке дня рассмотрение еще двух важных инициатив. Среди них законопроект №6297, предусматривающий оказание помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса в период пандемии, а также стимулирование предпринимателей и наемных работников к вакцинации против коронавируса. На это планируют выделить из бюджета 3 млрд грн.

Рассмотрят нардепы и законопроект №6298 – о выделении дополнительных 2,5 млрд грн на ремонт дорог, Большое строительство и формирование уставного капитала акционерного общества, осуществляющего задачи и функции национального авиаперевозчика.

Во втором чтении Верховная Рада рассмотрит проект закона №5123-1 о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, касающихся установления ответственности за продажу лекарственных средств малолетним лицам.

В первом чтении закон №5123-1 парламент принял в июне этого года.