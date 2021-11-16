Партия Слуга народа будет менять подходы в информировании граждан о событиях в государстве.

Об этом в эфире Свободы слова на ICTV в своем первом заявлении после избрания на пост главы партии заявила Елена Шуляк.

– На съезде 15 ноября мы говорили о том, что именно нужно менять и в нашей политической партии, и в работе политической структуры, насколько важно правильно информировать граждан. Потому что, к большому сожалению, существует очень много манипуляций в СМИ, искаженных посылов, – подчеркнула она.

По словам главы Слуги народа, очень важно, чтобы люди знали, что в государственном бюджете-2021 финансирование сектора безопасности и обороны составляло 5,92% от ВВП, а в 2022-м составит 5,95%.

– И действительно такого бюджета для Минобороны, который намечен и принят в первом чтении, – 131 млрд грн – еще не было. В 2019 году он, например, составлял 103 млрд грн, – отметила Елена Шуляк.

Акцентировала глава Слуги народа и на военной помощи, которую Украина никогда раньше не получала, а также на реформировании подходов к составлению государственного оборонного заказа.

– Если раньше его составляли на один год, то сегодня на три. Это необходимо для того, чтобы было понимание, что и как должно поставляться и изготавливаться, – убеждена новоназначенная руководительница партии.

Елена Шуляк заявляет: нельзя утверждать, что власть ничего не делает для разрешения ситуации на границе.

– У нас огромные проблемы с тем, что происходит сейчас на границе. Но наши службы выделяют те участки, которые нужно усиливать, – сообщила она.

Еще один пункт, который представители партии Слуга народа обсудили во время съезда 15 ноября, касается возможности срочного принятия законопроекта о жестких наказаниях за коррупционные преступления в ВСУ и Минобороны.

Елену Шуляк избрали главой политсилы Слуга народа 15 ноября во время съезда политической партии. Ее кандидатура была единственная на эту должность.

Фото: Елена Шуляк