Заседание Верховной Рады 16 ноября начнется в 10.00 с регистрации народных депутатов.

После этого народные избранники будут рассматривать ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады

Сразу два законопроекта повестки дня посвящены финансовым вопросам – выделению дополнительных средств из государственного бюджета на 2021 год.

Так, законопроект №6297 предусматривает выделение 3 млрд грн для оказания помощи предпринимателям малого и среднего бизнеса в период пандемии. Еще 2,5 млрд грн могут выделить на ремонт дорог, приняв закон №6298.

Не менее важен закон №5123-1, предусматривающий установление штрафов за продажу и доставку лекарственных средств малолетним лицам (в том числе и через интернет).

Его планируют принять во втором чтении, поскольку в первом соответствующую инициативу поддержали еще в июне этого года.

Между тем уже на следующей пленарной неделе, с 30 ноября по 3 декабря, Верховная Рада Украины должна рассмотреть проект государственного бюджета на 2022 год во втором чтении.

Окончательно главную смету страны на следующий год народные депутаты должны принять до 1 декабря.