Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект О медиации. Он предусматривает возможность урегулирования конфликтов и споров вне суда.

За проект закона №3504 проголосовали 302 народных депутата. Инициатором документа является Кабинет министров.

Законопроект закрепляет возможность проведения медиации – процедуры добровольного внесудебного разрешения конфликта (спора) путем переговоров между сторонами.

Участником этого процесса будет выступать посредник (медиатор) – независимое и беспристрастное, специально подготовленное лицо. Медиатором сможет стать любое физическое лицо, прошедшее базовую подготовку в сфере медиации как в Украине, так и за рубежом. Подготовка составит не менее 90 часов обучения (в том числе 45 часов практики).

Действие законопроекта будет распространяться на конфликты (споры):

• возникающие по гражданским, семейным, трудовым, хозяйственным, административным вопросам;

• по делам об административных правонарушениях и в уголовных производствах (для примирения потерпевшего с подозреваемым/обвиняемым).

Физические и юридические лица смогут инициировать проведение медиации как еще до обращения в суд, третейский суд, международный коммерческий арбитраж, так и во время досудебного расследования, судебного производства.

Медиацию будут проводить только с согласия двух сторон и при условии беспристрастности медиатора.

В то же время, процедура медиации не допускается в конфликтах (спорах), которые могут повлиять на права и интересы третьих лиц.