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Факты / Украина / Политика

Раскрыты детали переговоров Зеленского с главой Минобороны Великобритании

Дмитрий Кудрявцев редактор ленты
Раскрыты детали переговоров Зеленского с главой Минобороны Великобритании

Во вторник, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

Глава государства выразил собеседнику благодарность за то, что его страна поддерживает независимость и территориальную целостность страны.

В ходе разговора Зеленский приветствовал подписание двумя странами соглашения о поддержке развития Военно-морского флота Украины.

— Великобритания — наш ключевой партнер в вопросе развития флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности будут эффективно реализованы, – сказал Зеленский.

По его словам, Украина продолжает сталкиваться с серьезными вызовами в Черном и Азовском морях.

Также они обсудили меры для возобновления безопасного режима судоходства и важность углубления сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности и обороны.

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Более того, Зеленский упомянул необходимость реализации членства Украины в НАТО и важность противостояния запуску российского проекта Северный поток-2.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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