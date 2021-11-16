Раскрыты детали переговоров Зеленского с главой Минобороны Великобритании

Во вторник, 16 ноября, президент Украины Владимир Зеленский встретился с главой Минобороны Великобритании Беном Уоллесом.

Глава государства выразил собеседнику благодарность за то, что его страна поддерживает независимость и территориальную целостность страны.

В ходе разговора Зеленский приветствовал подписание двумя странами соглашения о поддержке развития Военно-морского флота Украины.

— Великобритания — наш ключевой партнер в вопросе развития флота. Ожидаю, что будущие проекты в сфере безопасности будут эффективно реализованы, – сказал Зеленский.

По его словам, Украина продолжает сталкиваться с серьезными вызовами в Черном и Азовском морях.

Также они обсудили меры для возобновления безопасного режима судоходства и важность углубления сотрудничества между двумя странами в сфере безопасности и обороны.

Более того, Зеленский упомянул необходимость реализации членства Украины в НАТО и важность противостояния запуску российского проекта Северный поток-2.