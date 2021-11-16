В четверг, 18 ноября, Верховная Рада Украины проведет внеочередное пленарное заседание. Об этом сообщила спикер политической партии Слуга народа Юлия Палийчук.

Внеочередное пленарное заседание Рады инициировал президент Владимир Зеленский. Во время него планируется рассмотреть ряд законопроектов, касающихся экономических и финансовых вопросов.

18 ноября на внеочередном заседании депутаты рассмотрят следующие законы:

№5315 – о страховании;

№5125 – о кредитных союзах, что продолжает реформу небанковского финансового сектора;

№5542-1 – по обеспечению стабильности системы гарантирования вкладов физических лиц. Документ предлагает поэтапное увеличение суммы гарантирования до 600 тыс. грн. с 1 января 2023 года;

№5065 – о финансовых услугах и финансовых компаниях, который станет основой правового регулирования всего рынка финуслуг;

№5688 и 5689 — устанавливают налоговые и таможенные стимулы для участников индустриальных парков.

Недавно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, когда депутаты могут принять законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

По его словам, закон будет рассмотрен уже на следующей пленарной неделе, то есть в период с 30 ноября по 3 декабря.

21 сентября проект госбюджета был представлен в Раде, а 20 октября депутаты проголосовали за закон в первом чтении. Что предусматривает закон о госбюджете-2022, смотрите в материале.

Недавно спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук рассказал, когда депутаты могут принять законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

По его словам, закон будет рассмотрен уже на следующей пленарной неделе, то есть в период с 30 ноября по 3 декабря.

21 сентября проект госбюджета был представлен в Раде, а 20 октября депутаты проголосовали за закон в первом чтении. Что предусматривает закон о госбюджете-2022, смотрите в материале.

Источник: Юлия Палийчук