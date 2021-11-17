Фигурантам дела Майдана грозит пожизненное заключение, но их не выдаст РФ – Венедиктова

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова утверждает, что экс-президенту Виктору Януковичу и еще девяти фигурантам так называемого дела Майдана в Украине грозит пожизненное заключение.

Но все они скрываются в соседней России, и она их не выдаст, подчеркнула Венедиктова во время брифинга 17 ноября.

– Где эти люди сейчас? Все они в бегах. В гостях у нашего северного соседа. Они там не случайно. И совсем не случайно РФ их оберегает, – сказала Генпрокурор.

При этом она добавила, что приговор суда должен быть исполнен в любом случае, и генпрокуратура будет работать над этим.

Накануне стало известно, что ГБР завершило досудебное расследование в отношении Виктора Януковича и девяти высокопоставленных должностных лиц по делу о расстреле митингующих во время Евромайдана.

Подозреваемым инкриминируют незаконное препятствование проведению собраний, митингов, походов и демонстраций, превышение полномочий, организацию умышленных убийств и покушений, а также организацию террористического акта.

5 ноября Виктору Януковичу сообщили о новом подозрении – как руководителю организованной преступной группы. В ее состав входили бывшие чиновники МВД, СБУ и ВСУ.