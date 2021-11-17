В среду, 17 ноября, народные депутаты в 10.00 соберутся на очередное пленарное заседание Верховной Рады. Сегодня парламенту предстоит назначить внеочередные местные выборы в некоторых районах Донецкой и Одесской областей, а также переименовать несколько населенных пунктов.

На первое чтение вынесен законопроект о внесении изменений в закон Об общеобязательном государственном социальном страховании, внесении изменений в статью 161 Уголовного кодекса для реализации положений закона О предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Среди важных законопроектов, которые нардепы рассмотрят во втором чтении – изменения в Налоговый и Таможенный кодексы, касающиеся налогообложения перемещаемых (пересылаемых) товаров в международных почтовых и экспресс-отправлениях, а также внесение изменений в Семейный кодекс (об увеличении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников).

Рада должна решить вопрос выхода Украины из некоторых договоров Содружества независимых государств и ратифицировать несколько новых международных документов.

Во второй половине дня нардепы будут работать в комитетах, фракциях и группах.