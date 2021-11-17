В среду, 17 ноября, в 10.00 народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня нардепы должны рассмотреть во втором чтении налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений, что предусмотрено изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы.

В повестке дня также второе чтение изменений в Семейный кодекс, касающихся увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Рада должна решить вопрос назначения досрочных местных выборов в некоторых районах Донецкой и Одесской областей, а также переименовать несколько населенных пунктов.

Среди прочих вопросов – выход Украины из некоторых договоров Содружества независимых государств и ратификация нескольких новых международных документов.

После обеденного перерыва народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.