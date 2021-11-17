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Факты / Украина / Политика

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 17 ноября

Валентина Летяк редактор ленты
Верховна Рада

В среду, 17 ноября, в 10.00 народные депутаты соберутся на очередное пленарное заседание Верховной Рады. За онлайн-трансляцией можно наблюдать на сайте Факты ICTV.

Сегодня нардепы должны рассмотреть во втором чтении налогообложение международных почтовых и экспресс-отправлений, что предусмотрено изменениями в Налоговый и Таможенный кодексы.

В повестке дня также второе чтение изменений в Семейный кодекс, касающихся увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Рада должна решить вопрос назначения досрочных местных выборов в некоторых районах Донецкой и Одесской областей, а также переименовать несколько населенных пунктов.

Среди прочих вопросов – выход Украины из некоторых договоров Содружества независимых государств и ратификация нескольких новых международных документов.

После обеденного перерыва народные избранники будут работать в комитетах, фракциях и группах.

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Местные выборы и налог на экспресс-посылки: повестка дня Рады 17 ноября

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