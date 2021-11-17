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Факты / Украина / Политика

Устав ООН необходимо реформировать – представитель Украины Кислица

Анастасия Гевко редактор ленты
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Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что устав Организации Объединенных Наций необходимо реформировать, так как поправки в него не вносились с 1973 года и он уже не отражает мира ни де-факто, ни де-юре.

Об этом постпред сказал с трибуны Генассамблеи 16 ноября. 

Кислица напомнил, что с 1945 года, когда был подписан устав, он менялся пять раз, отражая таким образом изменения в мире. 

– Но процесс внесения поправок остановился 48 лет назад, несмотря на то, что мир XXI века не сравним с миром 1973 года. Карта мира кардинально изменилась, и такие искусственные образования, как Советский Союз, ушли в прошлое. Они исчезли с карты мира, но все еще находятся в Уставе ООН, – напомнил дипломат.

Сергей Кислица отметил, что Секретариату ООН приходится использовать в своих материалах формулировки, которые отсутствуют в тексте устава. 

Он считает, что это происходит потому, что страны-члены не договорились об изменениях, а потому настало время реформации. 

В частности, нужно предусмотреть ограничение права вето для постоянного члена в отношении тех конфликтов, в которых он является одной из сторон. 

– Совершенно неуместно, что постоянный член Совета безопасности имеет привилегию пользоваться правом вето при рассмотрении ситуаций, в которые он непосредственно вовлечен как сторона конфликта, – подчеркнул Кислица.

Также украинский постпред предложил усилить представительство группы Восточной Европы, так как она одна из самых маленьких в Совбезе – 23 государства представлены лишь одним.

Напомним, в Совете Безопасности ООН находится 15 стран. Это пять постоянных членов и десять – непостоянных, их избирает Генассамблея сроком на два года. 

Постоянные члены – США, Великобритания, Франция, Китай и Россия – имеют право ветировать любое решение Совета безопасности. 

Этим постоянно пользуется Россия, когда рассматривают вопросы, связанные с ее агрессией против Украины. 

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Фото: Постоянное представительство Украины при ООН

Источник: Укринформ

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