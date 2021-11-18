Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен обсудил привлечение помощи ЕС для обустройства украинско-белорусской границы.

Глава государства перечислил главе Еврокомиссии, какие шаги предпринимает Украина для усиления безопасности на украинско-белорусской границе.

Стороны констатировали: речь идет о гибридной атакой, требующей совместных усилий и взаимодействия.

Отдельно глава страны остановился на вопросе безопасности на востоке страны из-за напряжения вокруг украинских границ.

– Владимир Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности нашего государства, в том числе за твердые сигналы, которые она высказала во время недавнего визита в Вашингтон, – отмечают в Офисе президента.

Не обошли стороной во время телефонного разговора и вопросы энергетической безопасности Европы.

– Президент Украины в очередной раз подчеркнул, что проект Северный поток-2 является прежде всего угрозой безопасности для всей Европы, – добавляют в пресс-службе главы государства.

Так, президент Украины представил ряд предложений, направленных на предотвращение энергетического кризиса в Европе.

В частности, собеседники обсудили идею создания региональной платформы по укреплению энергетической безопасности.

Кроме того, глава страны подчеркнул, что Украина готова снизить стоимость транзита газа по своей территории и предоставить свои подземные хранилища для хранения стратегического резерва топлива.

В конце разговора Владимир Зеленский поблагодарил ЕС за выплату в конце октября второго транша макрофинансовой помощи в размере €600 млн в рамках реализации договоренностей, достигнутых во время 23-го саммита Украина – ЕС.

17 ноября правительство выделило 21 млн грн из резервного фонда государственного бюджета на инженерно-техническое обустройство для укрепления госграницы.

Такие меры страна предпринимает в рамках подготовки к возможной эскалации и нелегальной миграции на границе с Беларусью.